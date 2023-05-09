Wanhaber - Özel

Son yıllarda çok sayıda fuara ev sahipliği yapan Van, bu yönüyle adından söz ettiriyor.

3 mayıs tarihinde düzenlenen 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nı yoğun bir katılımla tamamlayan İpekyolu Expo Fuar A.Ş., yeni bir fuarı daha açmaya hazırlanıyor.

Yarın kapılarını açacak olan Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı, 14 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuara yaklaşık 50 firma katılım gösterecek. Fuarda, mobilyadan beyaz eşyaya, gelinlikten moda evlerine, fotoğraf stüdyolarından düğün salonlarına kadar, düğün için gerekli olan her şeye ulaşmak mümkün olacak.

DEFİLE DÜZENLENECEK

Etkinlik içerisinde 4 gün boyunca günde iki defa olmak üzere her gün 15.30 ve 18.30 saatleri arasında, Models of Turkey 1. ve 2.’sinin yer aldığı, gelinlik, kaftan ve abiye kıyafetleri defileleri düzenlenecek.



FUARDA KAMPANYALAR ve ÇEKİLİŞLER DÜZENLENECEK

Fuarı ziyaret eden vatandaşlar arasında sürpriz çekilişlerin yapılacağı ve birçok üründe fuara özel kampanyaların düzenleneceği öğrenildi.

10 - 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında Van Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuar için İskele Caddesi üzerinde bulunan Halk Eğitim Müdürlüğü önünden saat başı ücretsiz araç kaldırılacak.