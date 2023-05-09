Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Muhammed Şah Doğan, Android ve iOS işletim sistemi tabanlı bir uygulama geliştirdi.

‘Erken Tanı’ adı verilen uygulamada başta kanser hastaları olmak üzere, kadın doğum, dahiliye, kalp hastalıkları, nöroloji, ortopedi ve KBB bölümü gibi çok sayıda rahatsızlığın risk durumunu hesaplayabiliyor.

Erken Tanı uygulaması hastalıklara ait muhtemel risk düzeyini ölçerek, hastalığın erken aşamada tespitini hedefleyen bilgilendirme amacını içeriyor.

“Uygulamayı kullanan hasta erken evrede meme kanserinden kurtuldu”

İHA muhabirine konuşan Araştırma Görevlisi Muhammed Şah Doğan, tıp fakültesinde okuduğu yıllarda hastaların genellikle geç aşamada hastaneye başvurduğunu fark ettiğini belirtti. Hastaların geç dönemde hastaneye başvurmasının tedavi sürecini zorlaştırdığından dolayı bir uygulama geliştirmeye karar verdiğini ifade eden Dr. Doğan, “Öğrencilik yıllarımda hastanın hastalığını erken aşamada yakalayabileceğini sağlayacak bir mobil uygulama yapma fikri edindim.

O dönemde bunun çalışmalarına başladım. Uygulamayı geliştirdikten sonrada hemen meyvesini aldım. Bir hastamız meme kanseri üzerinden risk faktörünü hesaplamıştı. Risk faktörü yüksek çıkınca hemen hastaneye başvurmuştu. Hasta burada yapılan biyopside meme kanseri çıkmıştı. Erken aşamada yakalandığı için hemen cerrahi işleme alınmış ve hasta tamamen hastalığından kurtulacak şekilde opere olmuştu” dedi.

“Yüksek risk çıkarsa doktora yönlendiriliyor”

Uygulamanın hastanın mevcut risk düzeyini hesapladığını dile getiren Doğan, “Hasta yüksek riskte çıkarsa hemen doktoruna yönlendiriyorum. Düşük ve orta risk çıkarsa da bundan korunmak için yapması gerekenleri uygulamada belirtiyorum.

Amacım hastalığı erken aşamada yakalayıp hastanın yaşam kalitesini artırmak veya hayatını tehdit etmediği bir aşamada hastalığını tespit etmektir. Uygulamayı 15 gün önce yayınladım ve kısa sürede 5 bine yakın bir indirme oldu. Uygulamayı daha önce hastalar üzerinde denemiştim. Uygulama yoluyla meme kanseri başta olmak üzere, astım, diyabet, çok sayıda hipertansiyonu olan hasta tespit ettik. Bu da bize ayrı bir mutluluk vermiş oluyor” diye konuştu.iha