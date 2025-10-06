AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 81 ilde eşzamanlı gerçekleşen ‘Gazze İçin Sessiz Çığlık’ programı kapsamında Vanlı kadınlar, el ele tutuşarak Filistin’e destek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Gazze’de yaşanan işgalin yıl dönümünde Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen AK Partili kadınlar, Gazze’deki sessiz çığlığa ses olmak için el ele vererek meydanlara çıktı.

“BARIŞ KADINLA MÜMKÜN”

Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İsrail’in ablukası altında olan Gazze’yi görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir… Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir… Ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir! Bizler İstanbul’dan, Hakkâri’den, Trabzon’dan, Erzurum’dan ve Türkiye’nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz: Barış kadınla mümkün.”

“SİZLERİ DE SESSİZ ÇIĞLIK ZİNCİRİMİZE DAVET EDİYORUM”

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerin geri dönüşlerinde yaptığı açıklamalara da değinen Alpaslan, “Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu’nu dünya öylece seyretti! Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı.

Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Bugün Türkiye’den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze’nin en gür çığlığı olacaktır. Şimdi, sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum.” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Beşyol Meydanı’ndan Van Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yapan grupta; AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Van Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, 13 ilçenin kadın kolları başkanları, AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Halis Bayramoğlu ve parti teşkilatından isimler yer aldı.