Van Büyükşehir Belediyesi, müziğin evrensel diliyle kültürler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir konseri vatandaşlarla buluşturmaya hazırlandığını duyurdu.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, “Uluslararası Van–Şanlıurfa–Elazığ–Diyarbakır–Kerkük Kültür ve Sanat Buluşması” kapsamında gerçekleştirilecek “Gardaş Türküler Konseri”, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 19.00’da Van Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda olacak.
Ücretsiz olacak konserde, Türk halk müziğinin sevilen isimleri Bedri Ayseli, Suhyettin Balkan, Bekir Çiçek, Hasan Öztürk ve Ahmet Benne sahne alacak.
Farklı şehirlerin ezgilerini Van’da, aynı sahnede buluşturacak etkinlikte Van, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerine ait halk türkülerinin seslendirilmesiyle kültürel kardeşlik, birlik ve dayanışma vurgusunun ön plana çıkarılması amaçlanıyor.