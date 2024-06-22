Van Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetimi, gençlere spor yapma alışkanlığının kazandırılması, futbolun sevdirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve kentin futbol altyapısının güçlendirilmesi amacıyla futbolcu seçmeleri yapacağını bildirdi.
Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve spora kazandırılması amacıyla yapılacağı belirtilen futbolcu seçmelerine 2007 – 2012 doğumlu gençlerin katılabileceği aktarıldı.
Seçmelerin kulübün teknik sorumlusu - yardımcı antrenörü- fitness kondisyoner koçu tarafından yapılacağı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre 2007-2008-2009 doğumlu futbolcu seçmelerinin 27 Haziran 2024 Perşembe günü, 2010-2011-2012 doğumluların ise 28 Haziran 2024 Cuma günü seçmelere katılmaları gerektiğini kaydedildi.
27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak futbolcu seçmelerinin Van Atatürk Şehir Stadyumu arkasında bulunan İpekyolu Futbol Sahasında olacağı ve saat 17.00'de başlayacağı açıklandı.