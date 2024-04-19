Van Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf meraklıları için "Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı" kursu açacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezi'nde açılacak kursta katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri ve ekipman bilgisi verilecek.

Kursa katılmak isteyenler; 16 Haziran tarihine kadar kurs.van.bel.tr adresinden kayıt yapabilecek. Kayıt yaptıran kursiyerler için haftanın 5 günü Hacıbekir Kültür Merkezi'nde teorik 2 günü ise uygulamalı olarak kentin tarihi ve turistik alanlarında eğitimler verilecek.