Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tarafından yapılan ‘Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi’ verileri aynı mal ve hizmetler üzerinden yapılan hesaplamalarla, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayatın ne kadar pahalı ya da ucuz olduğunu ortaya koydu. Bu kapsamda, fiyat düzeyi endeksi 100’ün üzerinde olan bölgeler ülke ortalamasına göre daha pahalı, 100’ün altında kalan bölgeler ise daha ucuz kabul edildi.

2024 yılı verilerine göre, fiyat düzeyi endeksi 112,6 olan İstanbul, Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 12,6 daha pahalı bir bölge olarak öne çıktı. En düşük fiyat düzeyi ise 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan TRC3 Bölgesi’nde kaydedildi.

VAN VE ÇEVRESİNDE FİYATLAR YILLAR İÇİNDE DÜŞTÜ

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin yer aldığı TRB2 Bölgesi’nde ise fiyat düzeylerinin uzun yıllar içinde aşağı yönlü bir seyir izlediği görüldü. TÜİK verilerine göre, bölgede yaşam maliyeti zaman zaman artışlar gösterse de genel eğilim düşüş yönünde oldu.

2008 yılında 97,0 olan TRB2 Bölgesi fiyat düzeyi endeksi, 2010’da kısa süreli bir yükseliş yaşadıktan sonra yeniden gerilemeye başladı. 2017 yılında 95,2 seviyesine düşen endeks, sonraki yıllarda da bu seviyenin altında kaldı.

2024 yılına gelindiğinde endeks 94,0’a kadar gerileyerek son yılların en düşük seviyesine indi. Açıklanan bu verilere göre, Van ve çevresinde yaşam maliyetinin Türkiye ortalamasına göre daha düşük seviyede seyretti.