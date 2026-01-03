Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Hediyem Kızılay’dan" programı kapsamında, 2025 yılı itibarıyla Van’ın Muradiye ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere toplam 16 bin adet giyim desteği sağlandı. Program kapsamında Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alphan ziyaret edilirken, eğitime destek çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca bir firmanın katkılarıyla 100 öğrenciye online eğitim seti şifreleri teslim edildi.

Türk Kızılay Muradiye Sorumlusu Selçuk Yay, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, iyilik ve dayanışma ruhuyla daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Yay, desteklerinden dolayı tüm bağışçılara teşekkür etti.