Erciş’te öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve toz bulutu, vatandaşları korkuttu. Fırtına ve toz bulutunun hayatı olumsuz etkilediği ilçede, Alaattin Sucular İlkokulunun çatısı uçtu. Mahalle sakinlerinin aramasının ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri okulun etrafında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise vatandaşların zarar görmemesi için etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı.

Elektrik tellerinin de zarar gördüğü olayda, çatıların uçma anı vatandaşlar tarafından cep telefonlara kaydedildi.