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WanHaber

Van Filistin’e Destek Platformu tarafından, Van Kent Meydanında gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda çocuk ailesi ile birlikte katıldı.

Yürüyüşün başlangıç kısmında AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Vanlı çocuklar Filistin’de öldürülen, aç, susuz, öksüz ve yetim bırakılan çocuklara dikkat çekti.

Vanlı çocuklar, “Bu ülkede biz çocuklar güvenle yaşıyoruz. Sokaklarda güvenle oyun oynuyor, okullarımıza gidiyoruz. Karnımız aç değil, üşümüyoruz, yaralanmıyoruz. Ancak Filistinli çocukların evleri, okulları yok. Hatta artık pek çoğunun anne babası bile yok. Güvenli bir alanları yok. Bizler hangi iyi koşullara sahipsek Filistinli çocuklar daha azını hak etmiyor. Filistinli çocuklar için çok üzülüyoruz. Büyüklerimizin bizler gibi onları da korumalarını istiyoruz” dedi.

Yürüyüşün sonunda Filistinli çocuklar için dua edildi.