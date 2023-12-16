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Türkiye geneli, Kasım ayına kadar kurak günler geçirdi...

Kasım ayında başlayan yağışlar ise barajlara can suyu oldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'deki barajların doluluk durumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yakın döneme kadar, kuraklık nedeniyle büyük illerdeki içme suyu kaynaklarına yönelik bazı sıkıntıların kamuoyunda dile getirildiğini anımsatan Balta, son dönemdeki yağışlarla su kaynaklarının rahatladığını söyledi.

"Geçen seneden daha iyi durumdayız"

Balta, meteorolojik tahminleri yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu sene geçen yıla göre daha fazla kar, yağmur alacağımızı tahmin ediyoruz. Bu veriler gerçekleştiği takdirde barajlarımızın dolacağını öngörüyoruz. Geçen yıl aralık ortası itibarıyla barajlarımızın aktif kullanılabilir su seviyesi yüzde 31,6 düzeyindeyken bugün yüzde 43,6 seviyesine ulaşmış durumda.

Bu şu demek, geçen seneden daha iyi durumdayız. Barajlarımızda geçen yıl bu dönem itibarıyla 29,6 milyar metreküp kullanılabilir aktif su varken bugün bu seviye 40,9 milyar metreküpe ulaştı. Bu yıl barajlarda geçen yıla kıyasla daha fazla su bulunuyor.

Balta, barajlardaki suların öncelikle içme, daha sonra da tarımda sulama ve enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanması için kullanıldığını anlattı.

"Her damla suyun, son damlaymış gibi tasarruflu kullanılması gerekiyor"

Başkentteki su kaynaklarına değinen Balta, "Ankara'nın içme suyu, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede ile sağlanıyor. Şu an Ankara Çamlıdere Barajı'ndaki doluluk yüzde 30 civarında ve herhangi bir içme suyu sorunu yok." ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi'nin, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu barındırdığına işaret eden Balta, buradaki su kaynaklarının Türkiye'nin toplam su potansiyelinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu söyledi.

"İstanbul'un herhangi bir içme suyu sorunu yoktur"

Balta, bu yüzden Marmara Bölgesi'ne ve özellikle de İstanbul'a dış havzalardan ilave su getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Biz bunu gerçekleştirdik. İstanbul nüfusunun yüzde 65'i Avrupa tarafındadır ama kentteki suyun yüzde 35'i buradadır. Biz Anadolu'dan Avrupa'ya, boğazın altından içme suyunu boru hatlarıyla geçirerek burayı susuzluktan kurtardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kuraklığın son yıllarda yine İstanbul'u tehdit eder noktaya ulaştığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

Yağış sezonuna girmemizle birlikte şu an İstanbul'un herhangi bir içme suyu sorunu yoktur. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde. İstanbul günlük 3 milyon metreküp içme suyu kullanıyor. Kullanılan her damla suyun, son damlaymış gibi tasarruflu kullanılması gerekiyor.

Her şeye rağmen su tasarrufunun elden bırakılmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Balta, bu konuda bir tiyatro ekibiyle anlaştıklarını ve geleceğin sahibi çocuklara tasarruf bilincini aşılamak için gösteriler tertip edildiğini sözlerine ekledi.