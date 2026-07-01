Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kanun teklifiyle, TSK'dan ayrılan doktorların meslekten bir süreliğine men edileceğini ve bu durumun doğru olmadığını söyledi.

Kaya, "Bu kişiye yıllarca tıp eğitimi alsın diye yatırım yapıyorsunuz, bu kadar sağlık sorunlarının olduğu bir yerde diyorsunuz ki 'çalışma hürriyetine aykırı da olsa sen sivil bir kurumda çalışamazsın'. Bunu düzenliyorsunuz birinci maddede, buna itiraz etmeyelim mi? 2'nci maddede aynı şeyi diş hekimi olan subaylar için getiriyorsunuz ve yine Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini karşılamıyorsunuz." diye konuştu.

Teklifin 8. maddesinin uzman erbaşlarla ilgili düzenlemelerle alakasının olmadığını savunan Kaya, "12. Yargı Paketi var. O kamulaştırmayla ilgili kanunu niçin 12. Yargı Paketi'nin içerisinde getirip Adalet Komisyonunda konuşturmuyorsunuz da güvenlik bürokratlarının ağırlıklı olarak bulunduğu Milli Savunma Komisyonunda biz bu konuyu konuşuyoruz? Kamulaştırmayla askeriyenin ne işi var Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, partisinin, kanun teklifinin 2 maddesi dışındaki hükümlerin neredeyse tamamına katıldığını, bir kısım eksiklikleri bulunmasıyla birlikte maddeleri faydalı bulduklarını anlattı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) hizmete girmemiş olmasını eleştiren Çirkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gönül ister ki buraya gelen kanun tekliflerinde GATA'nın da açılması adına tedbirler alınsın ve TSK askeri hekimlikten mahrum kalmasın. Dünyada hiçbir ordu yoktur ki askeri hekimliği olmasın. Mesela uzman erbaşların kariyer sistemiyle ilgili kamu istihdamında yüzde 10 oranında kontenjan ayrılmasını olumlu buluyoruz, astsubaylığa geçiş imkanlarının genişletilmesi gibi bazı maddelerine olumlu yaklaşıyoruz. Yalnız yüzde 10 oranında kontenjan ayrılmasıyla ilgili bir yaptırım yok. Yani bu kanunlar çıkıyor, bu, aslında ayrılmayı da teşvik ediyor, uzman erbaş olmayı da teşvik ediyor ama bitirdikten sonra, ayrıldıktan sonra bu kanunla ilgili, bu maddeyle ilgili bir yaptırımın olmadığını görüyoruz. Bunun da bir geçerliliği kalmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının takip etmesi gereken bir madde olduğuna inanıyoruz."

"Askeri tecrübenin sivil kamu hizmetine aktarılması bakımından stratejik bir kazanım teşkil etmekte"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, teklifin, askerlik hizmetinden muaf tutulanların, bilhassa şehitlerin yakınlarının uzman erbaşlığa başvurabilmesine imkan sağlayan düzenlemesinin önemini vurguladı.

Sözleşmeli er ve erbaşlara yönelik kamu istihdamı düzenlemesinin, teklifin insanı merkeze alan yüksek vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Karakoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençliğinin en diri ve mücadeleci yıllarını üniforma altında geçirmiş, disiplin ve yüksek sorumluluk kazanmış personelimizin, 7 hizmet yılını tamamlamasını müteakip kamu kurumlarında daha etkin biçimde istihdam edilebilmesi hem hakkaniyetin hem de devlet aklının bir icabıdır. Yüce devletimiz, vatan uğruna ter döken evladına, görev sonrasında yeni bir hayat kapısı açarak ne denli büyük olduğunu ve ne derece kudretli olduğunu, ne kadar adil ve hakkaniyetli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu düzenleme, askeri tecrübenin sivil kamu hizmetine aktarılması bakımından stratejik bir kazanım teşkil etmektedir."

Askeri hastanelere yönelik de Karakoç, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağımız haftanın arifesinde, NATO ülkeleri içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke konumunda olmamız, üzerinde ciddiyetle durulması gereken vahim bir eksikliktir. Askeri hastanelerin yeniden açılması, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe gücünü, personel güvenliğini, krizlere müdahale kapasitesini ve milli savunma mimarisini doğrudan doğruya ilgilendiren stratejik bir zarurettir. Hudutta yaralanan Mehmetçiğimizin, operasyonda gazi olan kahramanlarımızın, askeri hayatın şartlarını tanıyan, harp cerrahisine ve askeri tıbbın gerektirdiği bütün yetkinlik, donanım ve hizmetlerine hakim olan hekimlerimizin ellerinde şekillenen müstakil bir askeri sağlık sistemi içinde tedavi edilmesi hayati bir ihtiyaçtır."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, kanun teklifinde hukuk devletini zedeleyici hükümler bulunduğunu öne sürdü.

Teklifle bazı kamu kurumlarına her yıl yapılacak personel alımlarında toplam kontenjanın yüzde 10'unun en az 7 yıl çalışmış sözleşmeli erbaş ve erlere ayrılmasının zorunlu kılındığını söyleyen Ayan, bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Ayan, "Askeri eğitim almış, kariyeri boyunca güvenlik refleksiyle şekillendirilmiş bir personel profilinin, toplumla temas eden bu kadrolara yoğunlaştırılmasının ne anlama geldiğini burada elbette soracağız. Biz burada şunu ifade edelim, sözleşmeli erbaş ve erler değil bizim ifade ettiğimiz. İktidarın tercih ettiği politika. Bunun tartışılması gerektiğini ifade ediyoruz." sözlerini sarf etti.

"İşe alımlarda mülakat şartının getirilmesi başlı başına bir sorundur"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, teklife temelde karşı olmadıklarını, gecikmiş düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Askeri personeli görevde tutmanın yolunun cezai yöntemlerin artırılması olmaması gerektiğini söyleyen Ceylan, şöyle devam etti:

"Çalışma barışının sağlanması, siyasetten uzak, liyakatli kadroların iş başında olması ve insanca yaşayacak düzeyde bir gelirin garanti edilmesi personelin askeriyede kalmasını sağlayacaktır. Bir ordunun en önemli silahı yetişmiş insandır. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın, netice alamazsınız. Ancak cezalar arttıkça daha niteliksiz personelin orduda istihdamına yol açarsınız. Yüksek caydırıcılık, nitelikli insanların bu görevlere talip olmasını önemli ölçüde azaltacaktır."

Ceylan, denizaltı personeline liman dışı konaklamalarda konaklama gideri ödenmesini sağlayacak düzenlemenin yerinde olduğunu ve olumlu baktıklarını anlatarak, "4. maddede askeri mahal sayılan yerlerin kapsamı genişletilerek gazi uyum evleri, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, vardiya yatakhaneleri de kapsam içerisine alınmakta. İşleyişin kolaylaşması açısından karşı olunacak bir durum bulunmayan maddede esas önemli nokta, bu askeri mahallere giriş çıkışlarda keyfi ve siyasi uygulamalara yer verilip verilmeyeceğidir." ifadelerini kullandı.

Uzman er ve erbaşların pek çok önemli sorununa hiçbir çözüm getirilmediğini savunan Ceylan, "Sınır boylarında kahramanca görevini yerine getiren uzman er ve erbaşlarımızın taleplerine mutlaka kulak verilmeli, gerekli iyileştirmeler vakit kaybetmeksizin yapılmalıdır." dedi.

Görevde 7 yıl hizmet süresini dolduran sözleşmeli erlerin kamuda istihdamına imkan tanıyan düzenlemeyi olumlu bulduklarını ancak buna yönelik çekincelerinin de bulunduğunu söyleyen Ceylan, "Örneğin işe alımlarda mülakat şartının getirilmesi başlı başına bir sorundur." diye konuştu.

"Daha sağlam ve öngörülebilir bir yasal çerçeve oluşturulmakta"

Teklifin ilk imza sahiplerinden, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kanun teklifinin, yalnızca bazı kanun maddelerinde değişiklik yapan teknik bir düzenleme olmadığını, TSK'nın personel yapısını güçlendiren, görev etkinliğini artıran, sahadaki ihtiyaçlara cevap veren ve AYM kararları doğrultusunda gerekli uyum düzenlemelerini içeren önemli bir kanun teklifi olduğunu söyledi.

Teklifin yalnızca uzman erbaşları değil, sözleşmeli erbaş ve erleri de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Bugün binlerce genç kardeşimiz sözleşmeli er ve erbaş olarak ülkesine hizmet etmektedir. Bu personelimizin görev sonrasında kamu kurumlarında istihdam edilmesine yönelik uygulamaların etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme, gençlerimizin istihdam imkanlarını güçlendirirken, aynı zamanda nitelikli personelin sisteme katılımını da teşvik edecektir. Ayrıca, sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçişte uygulanacak sınavların usul ve esaslarının kanunda açık şekilde düzenlenmesi öngörülmektedir. Böylece AYM'nin ortaya koyduğu hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda daha sağlam ve öngörülebilir bir yasal çerçeve oluşturulmaktadır."

Teklifin önemine işaret eden Ahlatcı, "Bu teklifin özünde 3 temel hedef bulunmaktadır. Birincisi, TSK'nın personel temin, kariyer ve yönetim sistemini güçlendirmek. İkincisi, görev yapan personelimizin özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirmek. Üçüncüsü ise AYM kararları doğrultusunda hukuki birliği ve mevzuat bütünlüğünü sağlamaktır." dedi.

Ahlatcı, Mehmetçiğin, uzman erbaşların, sözleşmeli erlerin, subayların, astsubayların ve tüm güvenlik personelinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Yargı sürecinin kesinleşmesi gerçekten büyük önem arz etmekte"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

TSK'nın yurt içinde ve yurt dışında verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini bildiren Akar, tüm personelin görevlerini çok daha başarılı bir şekilde yapabilmesi, özel hayatlarını müreffeh bir şekilde sürdürebilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Askeri hizmetlerin daha etkin ve daha güçlü olması için düzenlemeler yapıldığını belirten Akar, TSK'nın etkinliğinin, caydırıcılığının, saygınlığının daha da yükseltilmesi için eldeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Silahlı kuvvetler için sağlık hizmetlerinin önemine işaret eden Akar, bu konuda Sağlık Bakanlığıyla Mehmetçiğin sağlık hizmetlerinin aksamaması için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Kanun teklifiyle İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda öngörülen düzenlemeye değinen Akar, "Yargı sürecinin kesinleşmesi gerçekten büyük önem arz etmekte. Elimizde çok değişik örnekler var. Yargı süreci gerçekleşmeden birtakım tedbirler alındığında, yürütme durdurulduğunda tekrar ileri geri hareketler söz konusu oluyor. Buna meydan vermemek için yargı sürecinin kesinleşmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Liderler Zirvesi'nin önemini vurgulayan Akar, Zirve'de önemli kararların alınabileceğini, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Zirve'ye katacak bakanlar ve ilgili personelin ülkenin ve milletin hakkını sonuna kadar savunacağını dile getirdi.

Genel Kurul'da daha sonra kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin 1. bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.