Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Çaldıran karayolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Davut Elmas yönetiminde 06 GG 5011 plakalı motosiklet ile Sultan Şahin yönetiminde 65 LA 820 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosikletli Davut Elmas (23) ile arkasında oturan Emre Elmas (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tedbir amacıyla yolu trafiğe kapatırken cenazeler otopsi için Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgi tahkikat başlatıldı.