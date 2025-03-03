Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet silah, 1 adet yivsiz tüfek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet araba, 25 adet donat filesi, 10 paket PVC filesi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 177 şahıs yakalanmış, 100 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.