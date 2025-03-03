Şap hastalığına karşı hayvanları koruma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, 13 Nisan'a kadar sürecek bir kampanya başlatıldığını bildirdi.

"HAYVAN SAĞLIĞINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ"

Yumak, paylaşımında şap hastalığına karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

İlkbahar dönemi şap aşı uygulamasıyla üreticimizin emeğini koruyor, hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında personelimiz fedakarca aşı çalışmalarını sürdürüyor.

"KOLAY OLANI SEÇİN, AŞILAMAYI SEÇİN"

Kolay olanı seçin, aşılamaya geçin. Tüm yetiştiricilerimizi hayvanlarımızı hastalıktan korumak için 13 Nisan’a kadar aşı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.