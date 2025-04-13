FABA İmalat ve Asansör Marketin açılışına Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, FABA İmalat ve Asansör Market Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Dalmış ve yönetim kurulu üyeleri, kanaat önderleri Abdurrahman Şeylan, Ferzende Öner, Deva Partisi Van İl Başkanı Av. Ahmet Sönmez ve il yönetimi, iş insanları ve birçok davetli katıldı.

FARUK DALMIŞ, “FABA MARKASI İLE DAHA KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTUK”

Kurdele kesiminden sonra konuşan FABA İmalat ve Asansör Market Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Dalmış, kardeşleri ile birlikte daha kurumsal bir aile şirketi olarak sektörde güvenilir firma olmayı başardıklarını söyleyerek, “Asansör sektöründeki yolculuğumuza 2012-2013 yıllarında Artos Asansör markasıyla başladık. O günden bu yana edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle bugün FABA markası altında daha güçlü, daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

“BAŞARI HİKAYESİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE TAŞIYACAĞIZ”

Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına hizmet sunmayı sürdüreceklerini belirten Dalmış, “Bugün açılışını yaptığımız yeni iş yerimizle birlikte Van’da başlayan bu başarı hikayesini daha geniş kitlelere taşıyacağız. FABA İmalat Sanayi olarak asansör denge ağırlıkları üretiminde kaliteyi, güveni ve sürdürülebilirliği esas alıyoruz. Aynı zamanda FABA İmalat ve Asansör Market ile sektöre ihtiyaç duyulan her türlü yedek parça ve teknik desteği sunarak çözüm odaklı hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederim. Bu yeni başlangıcın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” sözlerine yer verdi.

TAKVA, “ASANSÖR İMALATINI BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜRMELERİ GURUR VERİCİ”

Açılışta konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Faruk kardeşimin 2012 yılında asansör sektöründe başlayan yolculuğu, bugün FABA markasıyla yeni bir evreye ulaştı. Değerli dostlarımızla bir araya gelerek, firmamızın bu yeni kariyer aşamasına şahitlik ettik.

Herkesin yatırım konusunda çekincelerinin olduğu bir dönemde, 2012’den bu yana emek ve alın teriyle kazandıkları tecrübeyi, asansör imalatında bir markaya dönüştürmeleri gurur verici. Yarattıkları istihdam ve sektörde ihtiyaç duyulan özel imalatları, kendi bünyelerinde yapmaları hepimizi heyecanlandırıyor. Özellikle asansör denge ağırlıklarını Türkiye standartlarına uygun şekilde ürettiklerini ve birçok tedarikçi aracılığıyla uluslararası piyasaya sunduklarını öğrenmek mutluluk verici.” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Yapılanın, Van için büyük adım olduğunu belirten Takva, “Van, bu imalat alanıyla ayrıcalıklı bir konuma kavuşuyor. Bir asansör üretim ya da montaj firmasının ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin burada bulunması, sektörü önemli bir tedarikçiyle buluşturuyor. Van için büyük bir adım.

İnsanların gökyüzüne yükselme azmini destekleyen bu sektörün öncüleri nihayetinde sizlersiniz. FABA markasıyla Van’da asansör imalatında ihtiyaç duyulan her türlü ürünü tedarik edebilen bir işletme yaratmış olmaktan dolayı memnuniyet ve gurur duyuyorum. Risk alarak üretim yapan, istihdam yaratan ve ticarette faaliyet gösteren her işletme, ülkemizin en kıymetli değerleridir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Şeylan ise iş insanı Faruk Dalmış’ı tebrik ederek yeni iş yerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından İş İnsanı Faruk Dalmış’a iş yeri siftah sertifikası takdim edildi.

Açılış, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.