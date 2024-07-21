Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı birçok cadde ve sokakta özel gereksinimli bireyler için yapılmış olan rampalar ve sarı renkli engelli takip yüzeyleri ve yolu geçitlerine bilinçsiz vatandaşlar tarafından işgal ediliyor. Bu durum hem engelli bireylerin hem de sağduyulu vatandaşların tepkisine neden olmaktadır.

Engelli bireylerin yaşamış oldukları sorunlar bitmek bilmiyor. Ne kadar da engelli haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılmaya çalışılsa da bilinçsiz vatandaş ve esnaflar daha çok engel olmaya çalışmakta.

Kimi esnaf Görme engelliler için yapılmış sarı bantların üzerine tabure, halı, esnafa ait ürünler bırakırken bazı şoförlerde engelli rampalarının önüne bilinçsizce araç park edip hayatlarına zorlaştırıyor.

Bu yaşanılan durumlara daha çok Van’ın en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi, (Maraş) Mareşal Fevzi Çakmak caddesi, Ferit Melen, Milli Egemenlik ve İki Nisan Caddesi ve ara sokaklarında daha çok rastlanılmaktadır.

Özellikle rampalar önünde park edilen araçlar tekerlekli sandalye üzerinde bulunan engelli bireyin hayatını zora sokmaktadır. Engelli bireyler bu durumlar çok rahatsız olduklarını, hayatlarının kolaylaştırılması gerekirken zorlaştırıldığını hatırlatarak ifade ediyorlar.