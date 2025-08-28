Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, Wanhaber’e konuşarak, Van’da en sık görülen cilt kanseri türleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özkol, dünya genelinde olduğu gibi Van’da da en sık karşılaşılan deri kanseri türünün bazal hücreli karsinom (BCC) olduğunu belirtti. Bu kanser türünün genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıktığını söyleyen Özkol, “40 yaş öncesinde genellikle beklemeyiz ama bazı genetik hastalıklarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandığımızda (örneğin böbrek nakilli kişilerin kullandığı ilaçlar) bu risk artar.” dedi.

Bazal hücreli karsinomun başta inci tanesi gibi küçük bir kabartı (papül) şeklinde başladığını dile getiren Prof. Dr. Özkol, “Hastalar genellikle bunu sivilce sanarak önemsemez. Ancak bu lezyon zamanla büyür ve çevresine yayılır. Korkulanın aksine çok hızlı yayılan bir kanser değildir, hatta kanser olup olmadığı bile tartışmalıdır. Ama ciddi anlamda hasar bırakabilir. Rodent ülser olarak da bilinen bu kanser türü, bulunduğu bölgeyi kemirircesine harap eder ve orada çukur oluşur. Önlem alınmazsa zamanla yayılır ancak genellikle iç organlara yayılmaz.” dedi.

İKİNCİ SIKLIKTA SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM GÖRÜLÜYOR

Özkol, Van’da ikinci sıklıkta görülen deri kanseri türünün skuamöz hücreli karsinom (SCC) olduğunu söyledi. Özkol, “Bu kanser türü daha çok yanık izleri, genetik yatkınlık, uzun süreli güneşe maruz kalma ve sigara kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkar. Özellikle inşaat işçileri, çiftçiler ve denizciler gibi açık alanda çalışan kişiler bu kanser türüne daha sık yakalanıyor.” diye konuştu.

SCC’nin genellikle alt dudak, burun ucu ve göz altı gibi bölgelerde başladığını belirten Prof. Dr. Özkol, bu türün iç organlara yayılma riski taşıdığı için daha ölümcül seyredebileceğini ifade etti.

MELANOM: EN TEHLİKELİ CİLT KANSERİ TÜRÜ

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, en tehlikeli ve ölümcül deri kanseri türünün malign melanom olduğunu vurguladı. Melanomun, özellikle beyaz ırkta, açık tenli ve güneşe duyarlı kişilerde görüldüğünün altını çizen Özkol, “Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yoğun güneş ışığına maruz kalanlarda risk artar. Çiftçilerde ve yazlıkçılarda sık görülür. Bu nedenle ebeveynleri yaz tatillerinde çocuklarını güneşten korumaları konusunda uyarmak istiyorum. Özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında çocuklarınızı güneş altında bekletmeyin. Güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler mutlaka alınmalı.” sözlerine yer verdi.

“ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ”

Melanomun geç teşhis edilmesi durumunda, 6 ay ile 1 yıl içerisinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Özkol, “Erken tanı çok önemlidir. Özellikle el, ayak, ayak altı veya el içindeki ben ya da lekeler mutlaka dermatoloğa gösterilmelidir. Başta sıradan bir leke gibi görünse de zamanla invazyon göstererek iç organlara yayılabilir.” dedi.

“GİZLİ TEHLİKE: LENFOMA TÜRÜ CİLT KANSERLERİ”

Prof. Dr. Özkol, lenfoma türü deri kanserleri hakkında da bilgi vererek, bu tür kanserlerin genellikle sinsi seyrettiğini kaydetti. Özkol, “İlginçtir ki bu kanserler güneş görmeyen bölgelerde, özellikle kalça ve karın bölgelerinde kaşıntısız, kepekli döküntüler şeklinde başlar. Hastalar şikayetçi olmadığı için doktora başvurmaz. Ancak vücudunuzda geçmeyen, kabuklu bir leke varsa ve ne sürerseniz sürün geçmiyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmelisiniz.” uyarısında bulundu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ÖNERİLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, deri kanserlerinde tedavinin hastalığın evresine göre değiştiğini ve erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken teşhis konulan vakalarda bazı soyucu kremler ve güneş koruyucular kullanıyoruz. Klinik olarak teşhis konulmuşsa, özellikle skuamöz hücreli kanserlerde cerrahi işlemler uygulanıyor. Eğer hastalık yayılmışsa, kemoterapi devreye giriyor.” dedi.

Özellikle malign melanomda tanı geç konulursa cerrahi müdahalenin uzuv kaybına kadar gidebildiğini anlatan Özkol, şu bilgileri verdi; “Dermoskopik takip, cerrahi müdahale, bazen de akıllı ilaçlar ve kemoterapi uygulanabiliyor. Kemoterapi gerektiren durumlarda hastaları onkoloji bölümüne yönlendiriyoruz ve süreci onkolojiyle koordineli bir şekilde takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.