Ramazan ayında tatlı keyfi yapmak isteyen Vanlılar iftar öncesi paket servisine yönelirken, iftar sonrası ise tatlıcılara akın ediyor.

Van’da güllaç, soğuk baklava ve sütlü kadayıf en çok tercih edilen tatlılar arasında yerini alıyor.

Özellikle sütlü ve hafif tatlılar rağbet görürken, çeşit çeşit şerbetli baklavalar da tercih edilenler arasında yer alıyor. Her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da vatandaşın tatlı çeşitlerine ilgisi yoğun.

“SÜTLÜ ÜRÜNLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Gündüz satışlarının az olduğunu dile getiren işletme sahibi Erdal Tonga, “İşlerimiz genellikle iftara 1-2 saat kala başlar. Ve genellikle paket servisi oluyor. İftar sonrasında ise dışarda olan vatandaşlar iş yerlerimize gelerek ilgi gösteriyor. Bu yıl vatandaşlar tercihlerini en çok sütlü ürünlerden yana kullanıyor. Bunlar arasında güllaç, soğuk baklava ve sütlü kadayıf oluyor. Bunun yanı sıra şerbetli baklava çeşitlerine de ilgi oldukça iyi durumda.” dedi.

“ŞERBETLİ BAKLAVALAR DA İLGİ GÖRÜYOR”

Şerbetli ürünlerin de ilgi gördüğünü aktaran Tonga, “Misafirliğe giden ya da misafir davet eden vatandaşlar da fıstıklı ve cevizli baklavaları tercih ediyor. Artan maliyetler, alım gücünün düşmesi işlerimizi zorlaştırsa da satışlarımız iyi seviyelerde diyebiliriz. İş yerimizde künefe, güllaç, soğuk baklava, fıstıklı, cevizli, kaymaklı baklava çeşitleri yer alıyor.” sözlerine yer verdi.

“RAMAZAN AYINDA İLGİ YOĞUN”

Ramazan ayında tatlı çeşitlerinin ilgi gördüğünü belirten bir başka işletme sahibi Kaya Kutluğ ise, “Geçtiğimiz yıllara nazaran satışlarımız alım gücünün zor olmasından kaynaklı düşüş yaşasa da yine satış yapabiliyoruz. Hem Ramazan öncesi hem de Ramazan ayında insanlarımız tatlıyı sevdikleri için ilgi duyuyor. Genellikle iftara birkaç saat kala işlerimiz açılıyor, geç saatlere kadar devam ediyor. En çok tercih edilenler ise sütlü ve şerbetli ürünler oluyor. Ürünlerimiz içindeki malzemeye göre de fiyatında değişiklik olabiliyor. Örneğin sütlü baklava ayrı fiyattan fıstıklı veya cevizli baklavalar ayrı fiyatla sunuluyor. Her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da vatandaşlar hem tepki gösteriyor hem de satın alıyor.” dedi.