Van’da İşkur üzerinden yayınlanan onlarca ilanda eleman alımı yapılacak. Özel sektör tarafından birçok farklı alanda yapılacak olan personel alımına ilişkin İşkur üzerinden ilan verildi.

İşkur üzerinden yayınlanan ilanlara göre; muhasebe elemanı, kaynakçı, bilişim teknolojileri teknisyeni, bulaşıkçı, oto bakım onarımcısı, satış elemanı, pazarlamacı, şoför, kuaför, kasiyer, aşçı, kahvaltı hazırlama elemanı, düz dikiş makineci, çağrı merkezi elemanı, çocuk bakıcısı, motosikletli kurye, hemşire, büro işçisi, otomotiv yedek parça danışmanı, e-ticaret ve pazarlama elamanı, okul servis rehberi, ön muhasebeci, reklam tabelacı, grafik tasarımcısı, market elemanı, kebap ustası, konfeksiyon işçisi, aşçı yardımcısı, pazarlama sorumlusu, döner ustası, reyon görevlisi gibi onlarca farklı sektörde eleman alımı yapılacak.

İşkur üzerinden takip edilebilen ilanlarda aranan şartları sağlayanlar başvurularını belirtilen tarihler içerisinde yapabilecek.