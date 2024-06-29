Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 4 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın Bahçesaray, Gürpınar, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bugün enerji kesintisi olacağını bildirdi.

İşte kesintinin yapılacağı o ilçeler ve mahalleler;

BAHÇESARAY

10.00 – 17.00 saatleri arasında Altındere mahallesi, Ünlüce mahallesi ve buna bağlı Taşköy Sokakta planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR

09.00 – 17.00 saatleri arasında Çatakdibi, Çepkenli, Dolaylı, Kapçık, Örmeli, Topçudeğirmeni, Üçdoğan mahallerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

13.00 – 17.00 saatleri arasında Bakacık mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU

10.00 – 12.00 saatleri arasında Seyit Fehim Arvasi mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.