Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan bildirimde yarın (10.05.2024) Van’ın 9 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Muradiye, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

İşte VEDAŞ tarafından belirtilen kesintilerin olacağı yerler,

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında Cumhuriyet, Hafiziye, Şerefiye ve Bahçıvan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00- 17.00 saatleri arasında Bakacık mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Kalecik mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Atalan mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatlerinde Alnıak, Giyimli, Hoşap, Koçgüden, Mollahüseyin, Taşdöndüren, Tutmaç ve Yedisalkım mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Aşağıgöze, Yukarıgöze, Topraklı ve Haydarbey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-12.00 saatleri arasında Akçayuva, Aşağıkozluca, Bayramlı, Beyazıt, Çatakdibi, Çelebibağı, Çimen, Dinlence, Gedikdibi, Görüşlü, Haydarbey, Karatavuk, Karlıyayla, Kırkdeğirmen, Örene, Taşevler, Taşlıçay, Tekler ve Ünseli mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-13.00 saatleri arasında Aşağı Işıklı ve Yukarı Işıklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-16.00 saatleri arasında Beyazıt, Camiikebir, Çınarlı, Kışla, Latifiye, Salihiye ve Vanyolu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

12.00-14.00 saatleri arasında Koç Köprü Hesde mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

16.00-18.00 saatleri arasında ise, Alkanat, Aşağıışıklı, Beyazıt, Camiikebir, Çatakdibi, Çelebibağı, Çınarlı, Çobandüzü, Gölağzı, Görüşlü, Kadirasker, Kasımbağı, Keklikova, Kışla, Kocapınar, Latifiye, Örene, Salihiye, Salmanağa, Tekevler, Vanyolu, Yeşilova ve Yukarıışıklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00- 17.00 saatleri arasında Yakıncak mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-12.00 saatleri arasında ise Aşağıargıt, Babacan, Balaklı, Çiçekli, Devetaş, Fatih, Fevzi Çakmak, Gönderme, Görecek, Güllüçimen, Kandahar, Karaoğlan, Kemerköprü, Şehitmehmetbey, Tansu, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt ve Yumaklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00- 14.00 saatleri arasında Beyazıt, Kışla, Recep Tayyip Erdoğan ve Yavuz Selim mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-12.00 saatleri arasında Ayrancılar ve Cumhuriyet mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00- 17.00 saatleri arasında Yukarı Balçıklı mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.