VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler belli oldu.

Tuşba, Edremit, Çaldıran, Erciş ve Gevaş ilçelerine bağlı bazı mahallelerde bugün elektrik kesintisi 09.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.

İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Pirgarip, Tabanlı Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan Mahallesinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Soğuksu Mahallesinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Atalan, Aydınocak, Bağlama, Bahçelievler, Dağyöre, Değirmitaş, Dereağzı, Dilmetaş, Dokuzağaç, Elmalı, Göründü, Güzelkonak, Hasbey, Hişet, İkizler, İnköy, Karşıyaka, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Pınarbaşı, Selimiye, Timar, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü, Yuva Mahallelerinde bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.