Olayın Meydana Geldiği Yer

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Kaya'nın durumunu değerlendirdiklerinde, ne yazık ki hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Bu acı haber, mahallede derin bir hüzünle karşılandı.Dinar Kaya'nın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, elektrik güvenliğinin önemini bir kez daha vurgularken, yakınları için büyük bir kayıp olarak anılacak.