Van’da en son 2,5 ay önce ekmek fiyatlarına yapılan zammın ardından yeni bir zam daha yapıldı. 9 TL’den satılan 210 gr. somun ekmek ve 200 gr. pide ekmek yarından itibaren 10 TL’den satılacak.

Konuya ilişkin olarak Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamada; “Ülke genelinde şu ana kadar en uygun fiyata sattığımız ekmeğe girdilerin artması sonucu öncelikle üst kuruluşlarla yaptığımız toplantılar neticesinde Bakanlığa göndermiş olduğumuz talebimiz 17.12.2024 tarihinde kabul görmüştür. Un, maya, sigorta ve bunlara ek olarak 20’ye yakın girdi kaleme gelen zamlar neticesinde Türkiye genelindeki 10 TL rayişi artık uygulamak zorunda kaldık. Buna göre 210 gr. somun ekmek ve 200 gr. pide ekmek Van ili ve ilçelerinde 20.12.2024 Cuma günü itibariyle 10 TL’ye satılacaktır” denildi.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Yarından itibaren ekmek fiyatları şu şekilde olacak;

210 gram somun ekmek 10 TL,

210 gram kepek ekmek 10 TL,

200 gram pide ekmek 10 TL,

210 gram sütlü ekmek 15 TL,

400 gram çiftli ekmek 20 TL,

1000 gram kilo ekmeği 47 TL,

1000 gram roll ekmeği 70 TL,

80 gram tandır ekmeği 7,50 TL,

150 gram çörek 15 TL,

125 gram çörek 12 TL,

300 gram çiftli çörek 30 TL,

80 gram simit-poğaça 14 TL