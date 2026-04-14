İnci kefali av yasağı yarın başlıyor ve 3 ay boyunca devam edecek. Van’da 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak av yasağıyla birlikte, inci kefalinin neslinin korunması ve üreme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlaması hedefleniyor. Yetkililer, bu süreçte denetimlerin artırılacağını ve kaçak avcılığa kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

ZORLU GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Dünyada yalnızca Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, her yıl üremek için tatlı sulara doğru zorlu bir göç yolculuğuna çıkıyor. Akıntının tersine yüzerek derelere ulaşan balıklar, burada yumurtalarını bıraktıktan sonra yeniden göle dönüyor. Bu süreç görsel açıdan da eşsiz bir şölen sunuyor.

Özellikle Erciş ilçesindeki Deli Çay ve Muradiye’de bulunan Bendimahi Çayı, balık göçünün en yoğun yaşandığı noktalar arasında yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bu doğal olayı yerinde izlemek için bölgeye akın ediyor. Ayrıca Erciş’te düzenlenen inci kefali festivali de büyük ilgi görüyor.

KAÇAK AVCILIK YAPANLARA YÖNELİK CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAK

Av yasağı süresince Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda; jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sahada aktif görev alıyor. Kaçak avcılık yapanlara yönelik cezai işlemler uygulanacak.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Wanhaber’e konuşarak, inci kefalinin kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Şişman, geçmiş yıllarda uygulanan yasaklar sayesinde balıkların boyut ve ağırlıklarında ciddi artış yaşandığını ifade ederek, “Bu değere sahip çıkmazsak yok olma riskiyle karşı karşıya kalır. Tüm vatandaşlarımızdan bu süreçte yasağa uymalarını istiyoruz.” dedi.

30 BİN KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Bölgede yaklaşık 30 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. Bu nedenle uygulanan av yasağı hem balık popülasyonunun korunması hem de sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların bu süreçte daha duyarlı davranması gerektiğini vurgulayarak, inci kefalinin geleceği için kurallara uyulmasının hayati önemde olduğunu belirtti.