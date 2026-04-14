Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, işverenler tarafından kuruma iletilen ve henüz kapatılmamış açık iş sayısı Türkiye genelinde 508 bin 910 olarak kaydedildi. Aynı dönem için Van’da ise bin 333 açık iş pozisyonunun bulunduğu aktarıldı.

İŞKUR verilerine göre, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde Türkiye genelinde iş gücü talebi özel sektörde 507 bin 21 olarak kayıtlara geçerken, kamu sektöründe bu sayı bin 889 olarak açıklandı.

Van’da 2026 yılının ilk üç aylık döneminde toplam iş gücü talebi bin 333 kişi olarak açıklandı. Bu talebin yalnızca 1’inin kamu sektöründen geldiği, bin 332’sinin ise özel sektör kaynaklı olduğu görüldü. Öte yandan 2025 yılının aynı döneminde Van’da iş gücü talebi 2 bin 1 kişi seviyesindeyken, 2026’nın ilk çeyreğinde bu rakamın bin 333’e gerilediği kaydedildi. Veriler, Van’da iş gücü talebinin bir önceki yıla kıyasla belirgin bir düşüş yaşadığını ortaya koyarken, bu gerilemenin yaklaşık yüzde 33,2 seviyesinde olduğu hesaplandı.

İŞKUR raporlarına göre ayrıca Van, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde iş gücü talebinin en düşük olduğu 26’ncı il olarak kayıtlara geçti.