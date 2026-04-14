Van genelinde etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle birlikte kentteki pek çok dere ve çay buzla kaplandı. Hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar fırtınasının ardından Van, adeta "beyaz sessizliğe" büründü.

Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan ayaz, hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan dereler tamamen dondu, bazı bölgelerde suyun yüzeyinde kalın buz tabakaları oluştu. Kışın sert yüzünü bir kez daha gösterdiği Van'da, soğuk hava yaşamı zorlaştırsa da ortaya çıkan doğal güzellikler hayran bırakıyor.