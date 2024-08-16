Ehliyet almak isteyenler için Van’da işler giderek zorlaşıyor! 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemelerle birlikte, sürücü kursları ve direksiyon sınavları için bir dizi yeni kural getirildi. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Bektaş, bu değişikliklerin ayrıntılarını paylaştı ve sürücü adaylarını uyardı.

Artık Kayıt Dışı Yok! Sürücü Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor

Yeni düzenlemelerle birlikte, sürücü adaylarının kursa kayıt olurken dikkat etmeleri gereken birçok yeni kural var. Öncelikle, kursa kayıt yaptıracakların mutlaka yeni TC kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, artık her sürücü adayı, kayıt yaptırdığı kurs tarafından fotoğraflanacak ve bu fotoğraf nüfus müdürlüğü tarafından onaylanmadan kurs kaydı yapılamayacak. Bu uygulama, kayıt dışılığın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, sürücü adayları adına kesilen faturalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistemine işlenecek ve mali açıdan da kayıt dışılığın önüne geçilecek. Direksiyon sınav güzergahları ise iki farklı noktada olacak ve bu güzergahlar sınav günü belirlenecek.

Direksiyon Sınavında Başarısız Olanlar için Yeni Fırsatlar

Direksiyon sınavında dört kez başarısız olan adaylar için yeni haklar getirildi. Artık bu adaylar, farklı bir ilde ya da farklı bir kursa kayıt yaptırarak sınava girebilecekler. e-Sınavda başarısız olanlar da aynı hakka sahip olacak ve teorik sınavı yeniden almak zorunda kalmadan direksiyon sınavına girebilecekler. Ayrıca, askere gidenler, doğum yapanlar ve hastalık nedeniyle sınavlara katılamayanlar için de yeni haklar tanındı; bu kişiler üç yıl içinde sınav haklarını kullanabilecekler.

Sınavlar Daha Zorlaşıyor! Yeni Park ve Dönüş Kuralları

Direksiyon sınavlarında yapılan en büyük değişikliklerden biri, park etme ve dar alanda dönüş kuralları oldu. Artık geri park işlemi iki hamlede yapılabilecek, ancak bu kural 9 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Dar alanda dönüş yapmak isteyen adaylar ise üç hamlede bunu başaramazlarsa sınavdan kalacaklar. Bu kural motosiklet ehliyeti almak isteyenler için de geçerli.

Eğitimciler için Değişiklikler

Sürücü kursu eğitmenleri için de yeni düzenlemeler getirildi. Artık eğitmenler, iki yılda bir yeni müfredat hakkında bilgilendirilecekler. Bu sayede eğitimlerin güncel ve etkili olması sağlanacak.

Sonuç Olarak: Ehliyet Almak Zorlaşıyor!

Yeni düzenlemelerle birlikte Van’da ehliyet almak çok daha zor bir hale gelecek. Eğer ehliyet almak istiyorsanız, bu değişikliklere mutlaka dikkat edin ve hazırlıklı olun. Unutmayın, artık kayıt dışı işlemler ve eski yöntemler geçerli değil. Yeni kurallara uyum sağlamak zorundasınız!