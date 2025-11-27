Üreticilere destek sağlamayı amaçlayan proje için son başvuru tarihinin 3 Aralık 2025 olduğu bildirildi. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin, başvurularını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerektiğini dile getiren yetkililer, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve kaliteli domates yetiştiriciliğinin artırılması amacıyla yürütülen projenin bölge çiftçisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yetkililer, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin kurumla iletişime geçmesini istedi.