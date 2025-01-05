Aralıklarla kendini hissettiren deprem zaman zaman acı sonuçlarla ortaya çıkıyor. Van’da da belli aralıklarla meydana gelen ve derin yaralar bırakan deprem, vatandaşlar arasında da tedirginliğe sebep oluyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“VAN DOĞAL AFETLERİN OLDUKÇA FAZLA YAŞANDIĞI BİR YER”

Van’da deprem başta olmak üzere birçok doğal afetin sıkça meydana geldiğini belirten Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Kılıçer, “Van doğal afetlerin oldukça fazla yaşandığı bir yer. Bundan sonra da; jeolojik, jeomorfolojik, topografik, hidrojeolojik, meteorolojik, coğrafik ve iklimsel unsurlar sebebiyle de yaşanmaya devam edecek. Son yıllarda, Van Özalp/Saray’da 5,4 ve Başkale sınırında (İran Hoy Kenti ) 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş bu depremlerde 9 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 60 kişi ise yaralanmıştı.” ifadelerine yer verdi.

“VAN’DA YAKIN ZAMANDA 7 ÜZERİ DEĞİL AMA 5 ÜZERİ DEPREM BEKLENİYOR”

Van’da yakın zamanda 7 ve üzeri depremlerin beklenmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Kılıçer, “Van’ın depremselliğini ele aldığımızda; Van İlinin tektonik hareketler (yer kabuğu hareketleri) açısından aktif bir bölgede yer aldığı görülüyor. Van’da yakın zamanda 7 ve üzeri bir deprem beklemiyorum ama Çaldıran fayı var orta vadede deprem bekleniyor. Van’da 5’in üzerinde depremler olacak.” dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan iller arasında Bingöl Karlıova’da iki farklı sismik boşluğun olduğunu belirten Kılıçer, Van’da 5 üzeri deprem beklenebileceğini aktardı.

Kılıçer, “Bingöl Karlıova’da deprem bekleniyor, olası bir durumda depremin meydana gelmesi Van’daki fay hatlarını tetiklemez. Fakat Bingöl’ün kuzeyinde iki ayrı sismik boşluk var. Bu iki sismik boşluğun art arda kırılma olasılığının ne olduğuna da bakılmalı. Buna en iyi örnek Kahramanmaraş merkezli depremlerdir. 24 saat içerisinde iki ayrı 7 üzerinde deprem gerçekleşti. Aynı durumda Bingöl’de meydana gelecek deprem ya da depremlerde benzer durumlar yaşanabilir. Sadece 7 ve üzeri depremler değil, 5’in üzerindeki depremler de istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.” şeklinde konuştu.