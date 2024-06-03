Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlamak amacıyla 2015 yılında deniz otobüsleriyle hizmet vermeye başlamıştı. Ancak 2019 yılında yaşanan pandemide söz konusu seferlere ara verilmişti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’ın göreve başlamasının ardından, bakım-onarım ve deniz sürvey işlemleri hızla tamamlanan deniz otobüsleri, uzun bir aradan sonra Vanlılara hizmet verecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara ve Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne bağlı 70 kişi taşıma kapasiteli 2 otobüste yapılan bakım onarım çalışmalarını yanı sıra Edremit marinada da çevre düzenlemesi ve onarım çalışması yapıldı” denildi.

SEFER ÜCRETLERİ

Büyükşehir Belediyesinden, sefer ücretlerine ilişkin yapılan açıklamada indirime gidildiği de belirtilerek, tam biletin 180 TL, öğrenci biletinin ise 150 TL olduğu ifade edildi.

BELVAN kart ve temassız özelliği olan kredi kartlarıyla ödeme kolaylığı da sağlanan seferlerin, halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de konforlu bir yolculuk imkânı sunduğu belirtildi.

SEFER GÜNLERİ

Seferlerin hafta içi 1 gün ve hafta sonu 2 gün olmak üzere 3 gün olarak planlandığı kaydedildi. Çarşamba günü saat 12.00 ve 14.00’te Edremit Marinadan gidiş, 14.30 ve 16.30’da ise Akdamar Adası’ndan dönüş şeklinde planlanırken, Cumartesi-Pazar günleri ise saat 10.30, 12.00 ve 14.00’te Edremit Marinadan gidiş ve 13.00, 14.30 ve 16.30 Akdamar Adası’ndan dönüş şeklinde planlandığı açıklandı.