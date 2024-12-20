Gece sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı dereler, nehirlerin kenarları ve çeşmeler buzla kaplandı.

Havanın soğumasıyla İnci Kefali Tabiat Parkı'ndan geçen Deli Çayı'nın yüzeyi de kısmen buz tuttu.

Parkı ziyaret edenler, donan akarsu ve çevresinde fotoğraf çekti.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, AA muhabirine, son günlerde havanın iyice soğuduğunu belirterek, "Burada yılın dört mevsimi fotoğraf çekiyorum. Havanın soğumasıyla Deli Çayı kısmen buz tuttu. Yaz aylarında balık göçünün yaşandığı akarsu, bu mevsimde zaman zaman donuyor. Yine de farklı güzelliklere sahip. Biz de fotoğraf çekmeye geldik." dedi.

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