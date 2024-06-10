Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 36 adet fişek, 1 bıçak ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 1 adet motosiklet, 1 adet sahte plaka ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 221 şahıs yakalanmış, 82 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.