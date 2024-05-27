Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 35 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında ele geçen 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet motosiklet, 15 adet saat, farklı model ve ebatlarda 164 adet bilezik, 10 çift küpe, 65 adet kolye, 24 adet bileklik, 1 adet yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 372 şahıs yakalanmış, 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.