2024 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında, AFAD Başkanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin Arama Kurtarma Personeli yetiştirme hedefleri doğrultusunda, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerden oluşturulan Van Gençlik Spor Arama Kurtarma 1. Grup Ekibine, afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim verildi. 

Personellere 06-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında 6 gün boyunca Arama Kurtarma Eğitimi verilerek, Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD'ın eğitim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş