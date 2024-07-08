Van Beşyol mevkii Hz. Ömer Camii önünde bulunan Dabbağoğlu Parkında süs havuzlarına iş makineleriyle toprak dolduruldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinde parkın eski görüntüleri ile iş makineleriyle toprak doldurulan yeni görüntülerini paylaşarak parkta neler olduğunu tartışmaya başladı. Birçok kişi de parkın eski havuzlu halinin daha güzel olduğunu söyledi.

“SÜREKLİ ŞİKAYETLER ALIYORDUK”

Tepkiler üzerine Dabbağoğlu parkındaki çalışmalar hakkında Wanhaber’e konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Erdem Dara, “Park alanı yeşil alan ile genişletilecek” dedi.

Dara, “Park daha önce süs havuzu olarak kullanıma açılmıştı ama uzun süredir aktif kullanılmıyordu. Bundan dolayı sürekli vatandaşlardan şikayetler alıyorduk. Teknik ekibimizin vermiş olduğu raporda havuzun aktif bir şekilde kullanılamayacağı, aktif hale getirilse dahi yüksek maliyete neden olacağı yönündeydi.” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA YEŞİL ALAN OLACAK”

Giderleri tıkalı olan havuz için VASKİ ile çalışmalar yürütüldüğünü belirten Dara, “3 kez su giderini açmaya çalıştık ama yılların vermiş olduğu tahribat bir de sürekli etrafındaki ağaçların ilkbahar ve sonbaharda döktüğü yapraklardan dolayı gideri tıkanmıştı. Gideri açabilmemiz için kaldırımı ve yolu kesmemiz gerekiyordu. Bu da fazla maliyete neden oluyordu. Teknik ekibin yaptığı çalışmanın raporunda buranın sağlıklı bir şekilde randıman veremeyeceği, 2-3 ay sonra aynı sorunların devam edeceği yönündeydi. Bizler de fizibilite çalışmalarını yaptık, herhangi bir ihale yapmadan öz kaynaklarımız ve kendi iş gücümüzle seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçek ve bitkilerle burayı süslendireceğiz” şeklinde konuştu.

Parkta bulunan süs havuzlarının uzun yıllardır çalıştırılmadığını belirten Dara, sözlerini şöyle tamamladı;

“Aktif halde kullanılmadığı için sürekli çöp doluyordu. Daha önce havuzun önüne zabıta noktası ve oturma bankları kurulmuş ve süs havuzunun önü kapatılmıştı. Bu da görüntü kirliliğine neden oluyordu. Teknik ekip ile değerlendirme sonucu havuzun içerisini toprakla doldurduk. Şu an ekiplerimiz teknik personel gözetiminde burada bir peyzaj çalışması yapıyor. Kısa süre içerisinde parkımıza yeni yeşil alanı oluşturup tamamlayacağız. Bu şekilde atıl durumda olan havuzları değerlendirmiş oluyoruz. Amacımız burada bulunan parka zarar vermek değil aksine çevresini düzenleyip merkezde bulunan parkı görüntü kirliliğinden arındırıp daha fazla yeşil alan kazandırmaktır. Çalışmalarımız daha yeşil bir Van için devam edecektir.”