Dengesini Kaybeden Adam Çukura Düştü ve Bayıldı

Çukurun derinliği ve karanlık, Erkul'un acil yardım çağrısında bulunmasını zorlaştırdı.

Cep Telefonu Kılavuzu Oldu

Erkul, çukura düştükten sonra cep telefonunu kullanarak 112 Acil Çağrı Merkezine yardım talebi iletti ancak baygınlık nedeniyle tam adresi veremedi. Bu belirsizlik, kurtarma ekiplerinin yön bulmasını zorlaştırdı ama teknolojik bir umut ışığı sundu.

Jandarma Cep Telefonu Sinyalini Kullanarak Konumunu Buldu

Yardım çağrısının ardından jandarma ekipleri, Erkul'un telefon sinyalini kullanarak bulunduğu yeri belirlemeyi başardı. Bu adım, kurtarma çalışmalarında büyük bir dönüm noktası oldu ve ekiplerin doğru bölgeye yönlendirilmesini sağladı.

İtfaiye Ekipleri 4,5 Saat Süren Çaba ile Kurtarma Sağladı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, el fenerleri ve diğer ekipmanlar yardımıyla 4,5 saat süren yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Zorlu koşullarda yapılan bu mücadele, Ali Erkul'un sağ salim çukurdan çıkarılmasını mümkün kıldı.

Kurtarılan Erkul Hastaneye Kaldırıldı ve İnceleme Başlatıldı

Erkul, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasının ardından bulunduğu çukurdan çıkarılarak sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı ve kurtarma operasyonunun detayları değerlendirilmeye devam ediliyor.