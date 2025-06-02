Nesine 2. Lig Play-Off final maçında penaltı atışları sonrası Batman Petrol Spor AŞ’ye 5-4’lük skorla üstünlük sağlayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 2. Lig Play- Off şampiyonu oldu ve bir üst Lig olan Trendyol 1. Lige yükseldi.

Artı Değer Van Spor FK’nin adını 1. Lige yazdırmasının ardından Van’da şampiyonluk kutlamaları başladı.

Nesine 2. Lig Play-Off Final karşılaşması; Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor AŞ arasında oynandı. Normal süresi ve uzatmaları 0 – 0 eşitlikle tamamlanan maç penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında üstünlük sağlayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Play-Off şampiyonu oldu ve Trendyol 1. Lige yükselme başarısı gösterdi.

Şampiyonluğun kazanılmasıyla beraber kentte coşkulukutlamalar başladı. Kentin birçok noktasında başlayan kutlamalar özellikle Maraş, Cumhuriyet Caddesi, Kent Meydanı, Beşyol mevkiinde devam ediyor.

Vansporlu taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarını kentin dört bir yanında coşkuyla sürdürüyor. Meşalelerle yürüyen, havai fişek gösterileri yapan taraftarlar kutlamalara yarın da devam edecek.