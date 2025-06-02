Normal süresi ve uzatmaları 0 – 0 eşitlikle noktalanan maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında rakibini 5 – 4 mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, adını Trendyol 1. Lige yazdıran taraf oldu.

Artı Değer Van Spor FK, play-off elemelerinde dört turu geçerek 1. Lige çıkmayı bayardı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Maç sonrası Vansporlu futbolcular, teknik heyet, yönetim el ele vererek kupayı kaldırdı ve şampiyonluğu kutladı.

Maç sonrası düzenlenen kupa seramonisinde ilk önce madalyalar takıldı, ardından da Play-Off 1.’liğini kazanan Van Spor’a kupası verildi.

Van Spor FK yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları gösterdikleri üstün başarıyla alkışı hak etti.