Üreticiler, 2025 üretim yılı ÇKS başvurularını ÇKS'ye kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerine giderek yapabilirken, 2024 üretim yılında ÇKS başvurusu olan ve beyanlarında değişiklik olmayan üreticiler ise 2025 üretim yılı başvurularını e-Devlet uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Buna göre, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek. Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi.

Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi. Kuru olarak beyan edilen arazinin sulu olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek.

ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Vanlı çiftçilere ÇKS uyarısında bulunarak, 1 Eylül tarihi itibariyle başlayan başvuruların 31 Aralık 2024'e kadar devam edeceğini söyledi.

Müdür Görentaş, ÇKS başvurularının, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini vurguladı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi. Müdür Görentaş, Vanlı üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğini, e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkânından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabileceğini ifade etti.

2025 üretim yılı ÇKS başvurularının 1 Eylül Pazar günü itibariyle başladığını söyleyen Müdür Görentaş, 31 Aralık 2024 günü mesai bitimine kadar devam edeceğini söyledi. Müdür Görentaş, ilk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin ise il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerektiğini vurguladı.

"HENÜZ KAYITLARINI YENİLEMEYEN ÇİFTÇİLERİMİZİ İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZE BEKLİYORUZ"

Henüz kayıtlarını yenilemeyen çiftçilere uyarılarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "2025 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda henüz kayıtlarını yenilemeyen çiftçilerimizin 31 Aralık tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak, kayıtlarını yenileyebilirler. 2024 üretim yılında ÇKS başvurusu olan ve beyanlarında herhangi bir değişiklik olmayan üreticilerimiz 2025 üretim yılı ÇKS başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla yapabileceklerdir.

Ayrıca dileyen üreticilerimiz ÇKS'ye kayıtlı oldukları İlçe Müdürlüklerimize gelmek suretiyle de, 2025 üretim yılı ÇKS başvurularını yapabilme imkânına sahiptirler. Tarımsal destekleme ödemelerinden faydalanmak (fındık alan bazlı gelir desteği, mazot ve gübre desteği v.b.) için mutlaka ÇKS kaydı gerekli olduğundan dolayı, tüm üreticilerimizin; 01.09.2023 ile 31.12.2024 tarihleri içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya İlçe Müdürlüklerimize gelerek 2025 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek. Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi. Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ÇKS KAYITLARI İÇİN ASKI SÜRESİ 15-30 TEMMUZ

Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi. Kuru olarak beyan edilen arazinin sulu olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek. ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek.