Meteoroloji, Van’ı çığ konusunda uyardı. Dik yamaçlarda çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji, söz konusu uyarısını; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” şeklinde yaptı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısını da yineledi. Uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.