Van’da Cengiz Aytmatov Paneli Düzenlendi

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri Betül Hırslı ve Muaharem Arslan’ın organizasyonunda öğrenciler tarafından hazırlanan ve Anadolu Mektebi bünyesinde düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelde 10’uncu sınıf öğrencileri, dünya edebiyatının önemli yazarlarından olan Cengiz Aytmatov’un eserleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Panelde konuşan Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, edebiyat dünyasının usta kalemlerinden biri olan Cengiz Aytmatov'un eserlerini ve mirasını anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Cengiz Aytmatov’un, sadece edebiyat dünyasına değil, aynı zamanda insanlık tarihine de önemli katkılarda bulunan bir yazar olduğunu ifade eden Akkuş, “Eserleriyle insanların duygu dünyalarına dokunan, onları derin düşüncelere sürükleyen bir yolculuğa çıkaran Aytmatov'un eserlerini anlamak ve onun fikir dünyasını keşfetmek, bizlere büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

Edebiyat, insanların duygularını ifade etmenin ve düşüncelerini paylaşmanın en güçlü araçlarından biridir. Cengiz Aytmatov'un eserlerinde işlediği insanlık ve evrensel değerler, bize insanlığın ortak kültürel mirasını hatırlatmakta ve bu mirasa sahip çıkmamız gerektiğini vurgulamaktadır.

Onun eserlerindeki derinlik ve insanlık sevgisi, genç nesillere yol gösterici olmalıdır” dedi.

Panelde, Cumhuriyet Anadolu Lisesinin 6 öğrencisi, Aytmatov’un eserlerinden yola çıkarak yazarın duygu ve düşüncelerine dair konular ele aldılar.

Öğrencilerin konuşmasının ardından panel, ödül töreniyle son buldu.

Programa Van Anadolu Mektebim Koordinatörü Şair ve Yazar Fuat Arpa, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.