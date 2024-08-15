İşsizlik oranının yüksek olduğu kentlerden biri olan Van’da, asgari ücretli (4a) sigortalı çalışan sayısı da belli oldu.

Yayımlanan istatistiki verilere göre Türkiye geneli (4a) sigortalı çalışan toplam kişi sayısı 2023 Aralık ayı verilerine göre 18 milyon 613 bin 745 kişi olarak kayıtlarda geçti.

Aynı durumda SGK verilere göre; Van’da çalışan toplam aktif asgari ücretli sigortalı 2023 Ocak ayı verilerinde 143 bin 238 kişi olarak bildirilirken,

2023 yılı son ayında bu oran yüzde 5 düşerek 136 bin 11 kişi olarak SGK verilerinde yer aldı.