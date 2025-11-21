Van'da güneşin ufkun ardına çekilmesiyle birlikte gökyüzünde beliren kızıllık, adeta kartpostal güzelliğinde görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde bulutların üzerinde yayılan kızıl tonlar, kısa süreli görsel bir şölen sundu. Gökyüzünün renk cümbüşüne döndüğü dakikalar, gün batımının ardından Van semalarında eşsiz bir manzara daha bıraktı.

Özellikle Van Gölü çevresinde ve yüksek noktalardan izlenen bu doğa şöleni, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Gün batımı sonrası dakikalarca süren kızıl tonlar, hem göl suyunun yansımasıyla hem de kentin siluetiyle birleşince ortaya çıkan eşsiz görüntüler çıktı.