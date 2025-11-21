AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye dünyada birçok ürün grubunun üretiminde ilk sıralarda yer alarak, küresel pazarlarda etkin rol üstleniyor.

Türkiye, 38 milyon 588 bin hektarlık tarım alanıyla sebzeden meyveye, hububattan stratejik ürünlere kadar çeşitli ürün gruplarında üretim gerçekleştiriyor.

Tarım üretiminde dünyadaki konumuyla öne çıkan Türkiye'nin, ilk üçte 22 ürünü yer alıyor. Türkiye, fındık, incir, kayısı, haşhaş, kiraz, ayva ve keçiboynuzu yıllık üretiminde ise dünyada zirvede yer alıyor.

Dünya kiraz üretiminin dörtte biri Türkiye'den

Son verilere göre, Türkiye kayısıda 750 bin ton üretimle zirvede bulunurken, ikinci sırada 500 bin 545 tonla Özbekistan'ın olduğu görülüyor. Özbekistan'ı 318 bin 475 tonla İran, 207 bin 190 tonla İtalya ve 200 bin 566 tonla Cezayir takip ediyor. En çok kayısı üretimi yapan diğer ülkeler ise Afganistan, Pakistan, Fransa, Ermenistan ve İspanya olarak kayıtlara geçiyor.

Türkiye kirazda da 736 bin 791 tonla en çok üretim yapan ülke konumu ile dikkati çekiyor. Dünyada 2 milyon 972 bin 382 ton kiraz üretimi yapıldığı göz önüne alındığında Türkiye'nin dünya üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşıladığı görülüyor.

Şili 465 bin 348 tonla ikinci sırada yer bulurken, bu ülkeyi 321 bin 420 tonla ABD, 218 bin 867 tonla Özbekistan, 144 bin 877 tonla İran izliyor.

Üretimde birinci gelinen bir diğer ürünse incir olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yıllık 356 bin ton incir üretimi yapılırken, Mısır'da 193 bin 58 ton, Fas'ta 119 bin 167 ton, Cezayir'de 116 bin 183 ton ve İran'da 73 bin 483 ton incir üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye, 650 bin tonluk fındık üretimiyle İtalya'nın önünde yer aldı

Fındıkta ise dünyadaki üretimin yarısından fazlası, Türkiye'de üretiliyor. Bu çerçevede, dünyada toplam 1 milyon 125 bin 221 ton kabuklu fındık üretimi gerçekleştirilirken, Türkiye'de 650 bin ton üretim yapılıyor.

Türkiye'nin ardından, fındık üretiminde İtalya 102 bin 740 tonla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 85 bin 460 tonla ABD, 75 bin 409 tonla Azerbaycan ve 65 bin 647 tonla Şili takip ediyor.

Ayva üretiminde de Türkiye dikkati çekiyor. Dünyada 687 bin 36 ton ayva üretilirken, Türkiye 192 bin 237 tonla birinci, Çin 111 bin 576 tonla ikinci, Özbekistan 95 bin 654 tonla üçüncü, İran 90 bin 477 tonla dördüncü ve Fas 43 bin 523 tonla beşinci üretici konumunda bulunuyor.

Haşhaş üretiminde de Türkiye söz sahibi

Keçiboynuzu üretiminde de ilk sırada yer alan Türkiye, bu üründe 24 bin 561 ton üretim yapıyor. Aynı dönemde dünyada 55 bin 929 ton üretim gerçekleştirilirken, Türkiye'nin ardından 22 bin 96 tonla Fas, 4 bin 188 tonla Lübnan, 3 bin 424 tonla Cezayir ve 813 tonla Tunus geliyor.

Üretimde lider olunan başka bir ürün ise haşhaş tohumu olarak öne çıkıyor. Dünyada 10 bin 578 ton üretim yapılırken, Türkiye'de 7 bin 922 ton haşhaş tohumu üretimi gerçekleştiriliyor. Haşhaş tohumu üretiminde Türkiye'yi 1539 tonla Filistin, 1079 tonla Sırbistan ve 38 tonla Kuzey Makedonya izliyor.

Türkiye, salatalık ve vişne üretiminde ikinci sırada, Antep fıstığı, mandalina, şeftali, ıspanak, nohut, elma, kızılcık, karpuz, kavun, pırasa, biber, domates ve zeytin üretiminde ise üçüncü sırada bulunuyor.