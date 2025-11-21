Zor koşullarda hayata tutunan öğrencilerin bazıları sandalyelerde, bazıları taşların üzerinde otururken, İsrail saldırılarında yok edilen sınıfların yerine geçici derslikler kuruluyor.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alanda kurulan sekiz çadırla, Filistin Eğitim Bakanlığı bir zamanlar kamp içinde bulunan dört liseye alternatif oluşturmaya çalışıyor.

Kum zemine yan yana kurulan çadırlar, öğrencilerin eğitimlerine dönebilmeleri için asgari koşullar sunuyor.

Sıralar başta olmak üzere eğitim malzemelerindeki ciddi eksiklik nedeniyle öğretmenler dört saat boyunca ayakta ders vermek zorunda kalıyor.

İki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı ağır ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerin büyük bölümü temel okul malzemelerinden dahi yoksun.

8 eğitim çadırıyla eğitimi canlandırma umudu

Bureyc Kampı Eğitim Sorumlusu İbrahim Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yıkılan dört okulun yerine kullanılmak üzere alternatif bir arsa temin edebildiklerini belirterek, “Devlet okulları tamamen yıkıldı, öğrenciler okulsuz kaldı. Şimdi bir arsa bulabildik ve sekiz geçici çadır sınıf kurduk." dedi.

Mahmud, sekiz çadırın tüm öğrencileri barındırmaya yetmediğini, bu nedenle çadırların dışında, bu en asgari koşuldan dahi mahrum olan binlerce öğrencinin olduğunu vurguladı.

Çadırların bakımsız olduğunu ve özellikle sıralar başta olmak üzere ciddi malzeme eksikliği bulunduğunu belirten Mahmud, birçok öğrencinin taşların üzerinde oturduğunu vurguladı.

Mahmud, Gazze’de ayakta kalan az sayıdaki yapının sığınak olarak kullanıldığını hatırlatarak, uluslararası kurumlara ve insani yardım kuruluşlarına, eğitimin sürdürülebilmesi için alternatif okul binaları ve tesisleri inşa etme çağrısında bulundu.

Sadece 1500 öğrenci eğitim alabiliyor

Savaş sırasında yıkılan Fethi el-Belavi Ortaokulu’nun müdürü Abdurrahim el-Kureynavi ise, "Okulumuz İsrail’in vahşi saldırısı sonucu tamamen yıkıldı. Bu nedenle çok zor günler yaşıyoruz." dedi.

Eğitim sürecinin tamamen durmaması için çadırlarda ders yaptıklarını belirten Kureynavi, bu çadırlarda el-Bureyc kampından gelen 1500 öğrenciye eğitim verebildiklerini, sıraların eksikliği nedeniyle öğrencilerin çoğunun yerde veya taşlar üzerinde oturmak zorunda kaldığını aktardı.

Kureynavi, en büyük sorunlardan birinin sıra ve kırtasiye malzemesi eksikliği olduğuna dikkat çekerek, bu durumun öğrencilerin not tutmasını ve ders tekrarını neredeyse imkânsız hale getirdiğini, "Kalem ve defter gibi temel malzemeler pahalı. Çoğu öğrenci bunları alamıyor. Bazıları mecburen ayaklarına ya da buldukları kağıt parçalarına yazıyor." ifadeleriyle aktardı.

Her biri 24 metrekareyi geçmeyen çadırlarda yaklaşık 50 öğrencinin bir arada bulunduğunu söyleyen Kureynavi, tuvalet ve içme suyu gibi temel ihtiyaçların da karşılanamadığını, "Su deposu bir haftadır boş." sözleriyle ifade etti.

Kureynavi, tüm bu zorluklara rağmen öğretmenlerin, iki yılda oluşan eğitim kayıplarını telafi etmek için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, uluslararası topluma, öğrenciler için uygun bir eğitim ortamı sağlanması, temel ihtiyaçların ve kırtasiye desteğinin karşılanması çağrısında bulundu.

Zor koşullara rağmen umut

Ortaöğrenimini çadırlarda sürdüren Muhammed el-Hatib ise, yaşadığı zorluklara rağmen eğitimine tutunmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, İsrail’in evlerini, okullarını yıkmasına, yerinden etmesine ve okullarını bombalamasına rağmen "çalışkan bir öğrenci olmayı hedeflediğini" söyledi.

En temel öğrenme koşullarının bile bulunmadığını belirten Hatib, öğretmenlerin çadırlarda öğrenciler için uygun bir ortam yaratmak için yoğun çaba harcadığını dile getirdi.

Filistinli öğrenci, eğitim sürecinin iyileşmesi için İsrail’in kırtasiye ve eğitim malzemelerinin Gazze’ye girişine izin vermesini umduğunu ifade etti.

Gazze’de eğitim süreci resmi olarak henüz başlamamış olsa da bakanlık ve diğer kuruluşlar, öğrencilerin iki yıl boyunca kaçırdıkları dersleri telafi etmeleri amacıyla çadır sınıflar ve öğrenim merkezleri açarak destek sağlamayı hedefliyor.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Emced Berhem, 15 Kasım’da işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yaptığı açıklamada, Gazze’de eğitim sisteminin yeniden inşası ve öğrencilerin, öğretmenlerin dayanıklılığının artırılması için yoğun çaba yürüttüklerini belirtmişti.

Berhem, bakanlığın ayrıca savaş sırasında eğitimin tamamen durmasını engellemek amacıyla online eğitim imkanı sunan okullar açtığını açıklamıştı.

Dünya Bankası verilerine göre, saldırılar Gazze’deki Filistinlilerin çoğunu yoksullaştırdı ve insani yardıma bağımlı hale getirdi.

İsrail, 8 Ekim 2023’te başlattığı iki yıllık savaşta 69 binden fazla kişiyi öldürdü, 170 binden fazlasını yaraladı; sivil altyapının yüzde 90’ını tahrip etti.

İsrail saldırılarında okulların yüzde 95’i zarar gördü, 668 okul binası doğrudan hedef alındı; bu da tüm okulların yaklaşık yüzde 80’ine denk geliyor.