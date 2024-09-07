Yerli Çözüm: Van Büyükşehir Belediyesi'nden E-Ödeme Dönemi Başlıyor!

Kolaylık ve Verimlilik: Online Ödeme İmkanıyla Kuruma Gitmeye Gerek Kalmayacak!

Belediyenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, sunduğu online ödeme seçeneğiyle vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor; tüm vergi ve harç ödemeleri, e-hizmetler menüsündeki e-tahsilat sekmesinden anında ve zahmetsizce yapılabilecek.

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Bu yeni sistem, hem vatandaşların hem de belediyenin işini kolaylaştırmayı hedefliyor; belediyenin vergi ve harç tahsilatları daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülecek.

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Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, bu dijital dönüşümün, vatandaşların ödeme işlemlerini en kolay ve verimli şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak, belediyenin operasyonel verimliliğini artıracağını belirtti.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi