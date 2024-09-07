VEDAŞ’tan Önemli Uyarı: Planlı Enerji Kesintileri Başlıyor

Bu tarihte belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu.

İpekyolu’nda Kesinti Saatleri ve Alanlar

İpekyolu ilçesinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Alipaşa Mahallesi'nde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bu süre zarfında, bölgedeki enerji hizmetlerinde aksaklıklar yaşanabilecektir.

Tuşba'da Kesinti Zamanı ve Etkilenen Bölgeler

Tuşba ilçesinde ise, aynı tarihte ve saatlerde Pirgarip ve Tabanlı Mahalleleri'nde benzer planlı bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle, enerji hizmetlerinde geçici kesintiler meydana gelecektir.

Erciş’te Planlı Kesintiler ve Etkilenen Mahalleler

Erciş ilçesinde, 09:00’dan 17:00’ye kadar Dinlence, Görüşlü ve Vanyolu Mahalleleri ile bu mahalleye bağlı sokaklarda enerji kesintileri uygulanacak. Planlı bakım çalışmaları, bu bölgelerde elektrik akışını etkileyebilir.

Vatandaşların Dikkatine: Enerji Kesintileri için Hazırlıklı Olun

Bu planlı bakım ve onarım çalışmaları sırasında, enerji kesintilerinin yaşanabileceği bölgelerde yaşayan vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiği belirtiliyor. İlgili saatlerde elektrikten bağımsız aktiviteler planlamak, olası aksaklıkların etkilerini en aza indirebilir.