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Van'da yarın seyircisiz oynanacak Van Spor FK - Bursaspor maçı öncesi kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Bursaspor'u taşıyan uçak hava muhalefeti nedeniyle dün havalanamayınca, sefer bugüne ertelendi. Bursasporlu kafilenin Van'a geleceği bugün kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Van Ferit Melen Havalimanı ve otel geçiş güzergalarında geniş güvenlik önlemleri alan Van İl Emniyet Müdürlüğü, tedbiri elden bırakmıyor.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Gölkentliler Taraftarlar Grubu Başkanı Nevzat Aslan, "Kente bir bakan geldiğinde bile bu kadar geniş güvenlik önlemleri alınmıyor. Bizim Bursaspor veya camialarıyla alakalı bir sıkıntımız yok. Biz misafirperver bir toplumuz. Misafirimizi nasıl ağırlayacağımızı da iyi biliriz. Yarınki maçın seyircisiz oynanmasını bu kente ve bu kentin taraftarlarına yapılmış en büyük haksızlık olarak nitelendiriyoruz. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Futbol da taraftarıyla güzeldir" ifadelerine yer verdi.